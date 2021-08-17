Врач заподозрил у Петросяна серьезную болезнь

Российский 75-летний юморист Евгений Петросян поделился фото, которое встревожило его внимательных поклонников.

Новый пост Петросян опубликовал в своем Instagram. На снимке он позирует в шортах выше колена. Внимательные подписчики рассмотрели на коленях у юмориста тканевый пластырь телесного цвета – так называемые тейпы, которые применяют при повреждении суставов.

Ревматолог Михаил Кицис в комментарии «Экспресс-газете» предположил, что Петросян страдает артрозом коленного сустава из-за плотного графика выступлений и больших нагрузок. Болезнь скорее всего вызвана активной концертной деятельностью артиста

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале года Петросян показал себя в больнице под капельницей. Юморист рассказал, что старается следить за здоровьем, поэтому укрепляет сосуды.