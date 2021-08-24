В аэропорту Пулково ночью 25 августа задержали три самолета

В аэропорту Пулково ночью 25 августа задержали три самолета
В Пулково задерживаются ночные рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ночью 25 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Перми, турецкой Антальи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Перми. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:10, однако время вылета сдвинули на 1:05.

Также задерживают рейс до Антальи. Самолет перевозчика «Royal Flight airlines» должен был улететь в 3:40, но по факту ждать придется до 4:40.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 4:, но его отложили до 5:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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