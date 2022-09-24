В Ботаническом саду 24 сентября стартовал фестиваль «НеобыЧАЙный сад»

В Ботаническом саду 24 сентября стартовал фестиваль &#171;НеобыЧАЙный сад&#187;
В Ботаническом саду 24 сентября стартовал фестиваль "НеобыЧАЙный сад". Фото: пресс-служба Ботанического сада БИН РАН

На этих выходных, 24 и 25 сентября, в Ботаническом Саду Петра Великого проходит фестиваль чая.

В пресс-службе Ботанического сада рассказали, что фестиваль «НеобыЧАЙный сад» посвящается чайным растениям и чайным традициям мира.

В ходе мероприятия посетители могут познакомиться с растениями, которые связаны с чайными напитками. На выставке представлены живые растения из оранжерей и уникальные экспонаты из фондов Ботанического музея.

Также в рамках фестиваля для жителей и гостей Петербурга проводят мастер-класс по розжигу самовара, лекции-демонстрации, мастер-классы по завариванию чая.

На мероприятии можно увидеть клоун-мим-театр «Мимигранты» и специальную концертную программу, прогуляться по оранжерейному маршруту, посетить Японский сада и детские мастер-классы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге корги-кафе вновь принимает посетителей. Оно располагается в общественном пространстве «Севкабель порт». До этого владельцы были вынуждены закрыть заведение из-за за жалоб активистов на жестокое обращение с животными.

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