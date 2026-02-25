МЧС предупредило петербуржцев о снегопаде и штормовом ветре в четверг

Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 26 февраля. В городе ожидаются снегопад и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу распространила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в городе 26 февраля. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг Северную столицу накроет снегопад. Также в этот день ожидается штормовой ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды спасатели рекомендовали населению по возможности воздержаться от поездок по городу и оставаться дома. При передвижении пешком в условиях снегопада и гололедицы специалисты советуют проявлять особую осторожность, чтобы избежать падений и травм.