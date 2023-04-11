Оренбургские МЧСники спасли кошачью семью

Каждая жизнь важна. Так, в Оренбурге сотрудники местного МЧС спасли кошачью семью во время тушения крупного пожара. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства в своих социальных сетях.

Как сообщают в ведомстве, спасены были кошка и шесть котят. Их заметили в одном из горящих помещений элеватора в Бузулуке. Они могли погибнуть от едкого дыма, но к счастью, их успели вынести в безопасное место на улице.

Как рассказал пожарный Руслан Сафиулин, у огнеборцев не принято оставлять в беде животных. Специалистам приходилось временами собирать их, расползались в разные стороны.

Ранее сообщалось, что пожар в Калининском районе произошел около 15:31 10 апреля в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Возгорание случилось на Светлановском проспекте, 107.