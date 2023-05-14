Прилепину предстоит еще одна операция

Предполагается, что писателю Захару Прилепину предстоит ещё одна операция. На данный момент медики считают, что у него состояние уже стабильно. Однако сейчас писатель всё-таки находится в палате интенсивной терапии.

Как говорят в пресс-службе Прилепина, сейчас врачи продолжают проводить диагностику и наблюдение, в частности, рассматривается вопрос о возможном ещё одном оперативном вмешательстве. Это нужно для скорейшего восстановления, поясняют медики.

Важно, что чувствительность и движение в пальцах ног (именно эта часть пострадала при взрыве) сохранились.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая машину, в которой ехал писатель, попытались подорвать. Взрыв произошёл на трассе в Нижегородской области. Тогда писатель ехал в отпуск со специальной военной операции. В ходе взрыва писатель получил много травм, а водитель автомобиля Александр Шубин, к сожалению, скончался на месте происшествия.

Ранее также сообщалось, что Прилепин хочет после восстановления вернуться в зону специальной военной операции.