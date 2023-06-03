В Зеленогорске водителя каршеринга госпитализировали после ДТП

В Зеленогорске произошло серьёзное ДТП с участием каршерингового автомобиля. В результате водителя, который был за рулём этой машины, пришлось госпитализировать

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу утром, 3 июня. Оно произошло на проспекте Ленина в Зеленогорске. Фотографиями с места происшествия поделились подписчики телеграмм канала «ДТП и ЧП. В Санкт-Петербург».

Как уточняет издание 78.ru, согласно опубликованным кадрам пострадал арендованный автомобиль. Однако на данный момент неизвестно, что произошло недалеко от посёлка Рощино. Все это предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Сейчас они уже работают на месте происшествия. В частности, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным вышеупомянутого издания, водителя пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.