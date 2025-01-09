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Петербург готовится к сильному снегопаду 9-10 января

Петербург готовится к мощной зимней буре. Об ухудшении погодных условий сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Петербурга.

Петербург готовится к сильному снегопаду 9-10 января
Фото: Baltphoto

В первую рабочую неделю 2025 года город накроет сильный снегопад, который, по прогнозам, продлится как минимум два дня – 9 и 10 января.

Жителям следует ожидать не только обильных осадков, но и мокрого снега с дождем, что превратит дороги в «кашу». Температура воздуха в эти дни будет колебаться от -2 до +1 градуса, а порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду. Наибольшее количество осадков ожидается в пятницу, а снегопады продолжатся и на выходных.

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