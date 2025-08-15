Петербуржцам рассказали о правилах безопасности во время грибного сезона

С началом грибного сезона в Ленинградской области специалисты напоминают о мерах безопасности, которые помогут избежать отравлений и других опасных ситуаций в лесу.

С приходом августа в лесах Ленинградской области начинается активный сезон сбора грибов. Однако вместе с радостью «тихой охоты» это время года приносит и повышенные риски. По данным поисково-спасательных служб, каждый год десятки грибников теряются в лесных массивах региона, а медицинские учреждения фиксируют случаи отравлений ядовитыми грибами.

Эксперты рекомендуют тщательно готовиться к походу в лес. По словам представителя поискового отряда «ЛизаАлерт» Дмитрия Вербицкого, необходимо сообщать родственникам о планируемом маршруте, загружать офлайн-карты на смартфон и брать с собой свисток, фонарик и средства для разведения огня. В МЧС региона подчеркивают важность соответствующей погоде одежды, запаса воды и еды, а также полностью заряженного телефона.

Миколог Людмила Калинина из Ботанического института РАН предупреждает об опасности грибов-двойников. Галерина окаймленная, внешне напоминающая опята, и чешуйчатка золотистая могут стать причиной тяжелых отравлений. Особую угрозу представляет бледная поганка, симптомы отравления которой проявляются лишь через 6-24 часа, когда в организме уже происходят необратимые изменения. Токсикологи отмечают, что в таких случаях часто требуется пересадка печени, а летальность достигает 50%.

Помимо грибных опасностей, в лесах региона встречаются гадюки, укусы которых требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Также сохраняется активность клещей. По данным инфекционной больницы имени Сергея Боткина, за летний сезон 2025 года зарегистрировано свыше 11 тысяч обращений из-за укусов насекомых.