Суд не стал арестовывать многодетного отца, обвиняемого в попытке подкупа

Пушкинский районный суд Северной столицы рассмотрел запрос следствия об аресте гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, 14 августа мужчина попытался передать 15 тысяч рублей сотрудникам полиции. Деньги предназначались за незаконное бездействие в пользу гражданина Узбекистана.

Правоохранители отказались принять эти средства, как сообщил Пушкинский районный суд Петербурга. Мужчину задержали на следующий день, ему предъявили обвинение. В суде подсудимый и его защитник оспаривали ходатайство следователя, поддержанное прокурором.

Суд учел, что мужчина не судим, является гражданином России, постоянно зарегистрирован в Петербурге, более трех лет проживает в Пушкине с супругой. Он воспитывает четырех малолетних детей, признал вину и раскаялся, содержит семью, подрабатывая на стройке. В итоге суд отклонил запрос следствия, освободив мужчину в зале суда незамедлительно.