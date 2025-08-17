Александровскую больницу предостерегли из-за хлеба с плесенью

Роспотребнадзор вынес предостережение Александровской больнице из-за инцидента с некачественным хлебом.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу направило предостережение Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Александровская больница». Причиной послужило выявление фактов выдачи хлеба с признаками плесени. Этот инцидент привлек внимание надзорных органов к соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в медицинском учреждении.

В ведомстве сообщили, что соответствующее обращение поступило после обнаружения некачественной продукции. Установлено, что пациентам неврологического отделения № 2 выдавался хлеб, пораженный плесенью, что является серьезным нарушением санитарных норм. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, это стало основанием для применения мер реагирования со стороны Роспотребнадзора, направленных на предотвращение подобных нарушений в будущем.

Медицинское учреждение, которое возглавляет Юрий Линец, в настоящее время фигурирует в нескольких судебных разбирательствах. «Александровская больница» является ответчиком по четырем арбитражным делам на общую сумму 1,1 миллиона рублей.

Ранее также сообщалось о других жалобах пациентов, в частности, о наличии клопов в помещениях больницы, что поднимает вопросы о качестве условий пребывания.