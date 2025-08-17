Киркоров рассказал о последствиях полученного ожога на концерте

В апреле 2025 года Филипп Киркоров получил травму во время концерта в Санкт-Петербурге, однако это не остановило его творческую деятельность.

На сольном шоу из-за сбоя пиротехники загорелась куртка артиста. Несмотря на инцидент, певец довел выступление до конца, вызвав восхищение публики. После концерта Киркорову оказали медицинскую помощь. Процесс заживления ожогов на руке оказался длительным, но он заявил о намерении не отменять запланированные мероприятия.

Недавно артист опубликовал новые фотографии, на которых внимательные поклонники заметили следы незаживших ран на его руке, выразив обеспокоенность. Сам Киркоров отметил, что рука еще вызывает дискомфорт, но в целом его самочувствие стабильное. Он спокойно относится к публичным обсуждениям своего состояния.

В июле артист вернулся на сцену, выступив на крупном фестивале. В шоу-бизнесе обсуждают его здоровье, связывая проблемы с перенесенными пластическими операциями. Музыкант Юрий Лоза призвал Киркорова бережнее относиться к себе, а Николай Басков поддержал его право на изменения. Артист готовится к участию в фестивале Игоря Крутого и «Новой волне» в Казани, демонстрируя стойкость.