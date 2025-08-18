В ходе рейда на Таллинском и Волхонском шоссе проверили 56 мигрантов

Сотрудники ОМОН «Бастион» совместно с полицией провели масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства и правил дорожного движения на основных магистралях Санкт-Петербурга.

Бойцы ОМОН «Бастион» и сотрудники полиции провели рейд на Таллинском и Волхонском шоссе. Основной целью рейда стало выявление нарушений в сфере миграционного законодательства и контроль за соблюдением правил дорожного движения.

В ходе операции правоохранительными органами было остановлено 238 транспортных средств. Проверку документов прошли 368 человек, среди которых 56 иностранных граждан. По результатам проверки двое мигрантов были доставлены в отдел для составления административных протоколов за нарушения требований миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Параллельно были выявлены два случая нарушения правил транспортировки оружия. В отношении владельцев составлены административные материалы.