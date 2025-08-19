Энтомологи объяснили нашествие пауков-ос в российских регионах

Энтомологи констатируют расширение ареала обитания пауков-ос (аргиопа Брюнниха) в центральные регионы России, объясняя это явление изменением климатических условий и особенностями распространения вида.

Сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко в разговоре с ТАСС прокомментировал участившиеся сообщения о появлении пауков-ос в Московской области и других регионах России. По словам специалиста, данный вид традиционно обитает в южных регионах, включая Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую область, однако в последние три года наблюдается постепенное расширение ареала его обитания в северном направлении.

Самки пауков-ос достигают длины 2-3 сантиметров и обладают характерной желто-черной окраской, напоминающей осиную. Самцы около 0,5 сантиметров и имеют нейтральную бежевую окраску. Особенностью вида является практика поедания самцами после спаривания, что обеспечивает самок необходимыми белками для откладывания яиц. Осенью взрослые особи погибают, а молодняк зимует в специальных яичных мешках.

Энтомолог подчеркивает, что пауки-осы не представляют серьезной опасности для человека. Они плетут паутину на травянистых растениях на высоте около полуметра от земли, что минимизирует вероятность случайного контакта. Укусы возможны только в случае прямого физического воздействия на паука.

Текущее увеличение заметности пауков-ос связано не с резким ростом их численности, а с повышенным вниманием людей к крупным и ярко окрашенным особям. Изменение климатических условий в столичном регионе создает более благоприятные условия для распространения вида, однако для Московской области аргиопа Брюнниха продолжает оставаться относительно редким видом.