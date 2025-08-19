Реставрация здания Присутственных мест в Кронштадте обойдется в 12,4 млн рублей

Администрация Кронштадтского района заключила контракт на реставрацию здания Присутственных мест XVIII века стоимостью 12,4 миллиона рублей, включая работы по восстановлению исторической отделки и модернизацию инженерных систем.

Историческое здание Присутственных мест на улице Ленина в Кронштадте готовится к комплексной реставрации. Согласно данным портала госзакупок, администрация района заключила контракт с единственным участником тендера на выполнение работ по восстановлению и приспособлению северо-восточной части здания для современного использования.

В перечень запланированных работ входят устройство и отделка полов плиткой, восстановление отделки стен, монтаж гипсокартонных перегородок и установка противопожарных дверей. Особое внимание будет уделено модернизации инженерных систем, включая водопровод и канализацию, монтаж систем кондиционирования, установку дымовых извещателей и системы противопожарного оповещения, а также организацию системы видеонаблюдения с видеорегистраторами.

Общая стоимость контракта, включая резерв на непредвиденные расходы, составила 12,4 миллиона рублей из бюджета Северной столицы.

Отметим, что здание Присутственных мест было построено в середине XVIII века по проекту архитекторов Эдуарда Анерта и Александра Брюллова и имеет статус памятника архитектуры федерального значения с 2001 года.