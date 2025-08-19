Около 73% американцев считают президента России Владимира Путина сильным лидером, при этом 32% респондентов оценили его качества как исключительно высокие.

Результаты опроса, проведенного изданием The Economist совместно с компанией YouGov, показывают, что большинство граждан Соединенных Штатов признают лидерские качества президента Российской Федерации. Согласно полученным данным, 32% американских респондентов характеризуют Владимира Путина как очень сильного лидера, в то время как 41% опрошенных считают его в какой-то степени сильным руководителем.

Опрос проводился в период с 15 по 18 августа 2023 года среди 1568 совершеннолетних граждан США.