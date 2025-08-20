Среда, 20 августа 2025
Петербургский актив «Ростеха» оценили в миллиард рублей

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Государственная корпорация «Ростех» выставила на продажу имущественный комплекс своего дочернего предприятия «Северная заря» в Петербурге. 

На Республиканской улице в районе Малой Охты на торги выставлен крупный объект, принадлежащий научно-производственному комплексу «Северная заря». Этот актив, входящий в структуру «Ростеха», включает в себя здания общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, а также два земельных участка, занимающие почти 1,9 гектара.

Стартовая стоимость данного имущественного комплекса оценена в 1,15 миллиарда рублей. Аукцион запланирован на 8 сентября, как следует из уведомления, опубликованного на сайте «РТ-капитал» — подразделения госкорпорации, ответственного за реализацию непрофильных активов. Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», представители «Ростеха» пока воздерживаются от комментариев относительно причин такого решения.

Предприятие «Северная заря» обладает богатой историей, основанной в 1974 году на базе легендарного Ленинградского завода «Красная заря». Оно берет свое начало еще в начале XX века с фабрики шведского предпринимателя Ларса Эриксона. После национализации в 1919 году завод долгое время оставался ключевым производителем слаботочных реле для космической, оборонной и энергетической отраслей, а с 2022 года 80% акций «Северной зари» принадлежит «Ростеху».

