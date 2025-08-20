В Красносельском районе построили детский сад с бассейном

Новый детский сад с бассейном и метеостанцией откроется в Красносельском районе Петербурга на территории жилого комплекса «Солнечный город. Резиденции». О завершении строительства и получении всех необходимых разрешений сообщила компания Setl Group.

Трехэтажное здание на улице Ивана Куликова сможет принять двести двадцать воспитанников в возрасте от полутора до семи лет, для которых сформируют двенадцать групп.

Для детей предусмотрены спальные помещения и комнаты для игр, кабинеты для кружковой работы, а также залы для занятий музыкой и физкультурой. Дополнительной возможностью станут регулярные посещения бассейна.

Территорию учреждения благоустроили: высадили зеленые насаждения, обустроили две спортивные площадки и двенадцать игровых зон, оснащенных песочницами, горками, качелями и лазательными комплексами. На специальной метеоплощадке воспитанники смогут изучать природные явления и вести наблюдения за погодой.

Ранее в этом же микрорайоне девелопер уже сдал в эксплуатацию школу на тысячу триста семьдесят пять учеников с собственными теннисными кортами, а также первый детский сад на двести пятьдесят мест. Всего же в Красносельском районе силами компании было построено тринадцать объектов социальной инфраструктуры: девять дошкольных учреждений и четыре школы.