Бари Алибасов рассказал о миллионном налоговом долге

Предприниматель Бари Алибасов, сын известного российского артиста, сообщил о возникновении большой налоговой задолженности.

Данная ситуация возникла после продажи объекта недвижимости в Калининграде, и ее детали были раскрыты в эксклюзивном комментарии.

Предприниматель рассказал о продаже гостиницы, которая ранее числилась как жилой фонд. Согласно действующему законодательству, при владении недвижимостью менее трех лет продавец обязан уплатить 13% от суммы сделки. Выяснилось, что объект стоимостью 22 миллиона рублей был продан за день до истечения трехлетнего срока владения, что привело к возникновению существенного налогового обязательства.

Как сообщает 360.ru, Бари Алибасов уже обратился в налоговую службу с претензией, стремясь снизить сумму к уплате. Он выразил нежелание единовременно выплачивать 3 миллиона рублей за сделку, оформленную всего на один день раньше расчетного срока.

Бари Алибасов также отметил, что в последнее время он не использует собственные финансовые средства и полагается на банковские карты своей супруги. По его словам, он ведет образ жизни, который позволяет ему формально считаться не имеющим официальных доходов, пользуясь кнопочным телефоном и не присутствуя в социальных сетях. Тем не менее, он подчеркнул готовность выполнять все законные требования, если налоговые обязательства не будут пересмотрены.

Ранее финансовый советник Алексей Родин указывал на глобальную тенденцию ужесточения контроля над доходами населения.