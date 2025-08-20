Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак на фразу «Привет, Андрей»

Известный композитор и исполнитель Игорь Николаев официально зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Привет, Андрей».

Исключительные права действуют до марта 2034 года и охватывают широкий спектр коммерческой деятельности.

Заявка на регистрацию была подана в марте 2024 года, а положительное решение ведомства вынесено 15 августа текущего года. Под защищенным брендом теперь могут выпускаться различные товары, включая кухонные принадлежности, спортивные изделия, одежду и игрушки.

Ранее артист уже демонстрировал серьезный подход к защите интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что Николаев выиграл судебный процесс против предпринимательницы из Уфы, которая использовала его авторскую фразу «Выпьем за любовь» для продвижения кондитерской продукции без соответствующего разрешения.