В Петербурге создадут туристические маршруты по университетским музеям

В Санкт-Петербурге началась разработка новых туристических маршрутов, которые включат университетские музеи и научные лаборатории.

К созданию программ приступили эксперты туристической отрасли и представители высших учебных заведений города в рамках развития научно-популярного туризма.

По данным ТАСС, городское туристско-информационное бюро реализует специальный проект, направленный на интеграцию объектов показа на базе университетов в существующие туристические программы. Как сообщает агентство, уже организован ознакомительный визит для туроператоров в музеи Российского государственного педагогического университета имени Герцена, где представлены уникальные коллекции зоологических и анатомических экспонатов XIX-XX веков.

Новые маршруты позволят туроператорам направлять семьи абитуриентов к конкретным представителям университетов и знакомить гостей города с образовательным потенциалом Петербурга. Научно-популярный туризм относится к приоритетным направлениям развития отрасли наряду с патриотическим и экологическим туризмом, а также новым форматом дизайн-туризма.