Четверг, 21 августа 2025
$80.1 €93.48 ¥11.15
13.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Буксир «Капитан Ушаков» должны поднять за три месяца

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков распорядился поднять затонувшее судно «Капитан Ушаков» из акватории реки Большая Невка в течение трех месяцев.

Согласно документу от 19 августа, собственник судна или его уполномоченный представитель должны спланировать работы по подъему и проинформировать об этом капитана порта. Подъем затонувшего имущества необходимо осуществить в срок, не превышающий трех месяцев с момента издания данного распоряжения.

Как пишет ТАСС, Волков также установил ряд требований к проведению операции: обязательное согласование всей документации, выполнение работ исключительно в светлое время суток, строгое соблюдение Международных правил предупреждения столкновений судов в море, а также обеспечение постоянной радиосвязи на каналах очень высокой частоты. Морской буксир «Капитан Ушаков» накренился на правый борт и частично ушел под воду вечером 8 августа во время строительных работ на его борту.

Инцидент произошел у причала Балтийского завода, который арендовал Ярославский судостроительный завод для достройки буксира. Пострадавших в результате происшествия не было, но материальный ущерб превысил 1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Читать далее

Популярное

дтп авто суд авария Россия пожар мигранты прокуратура общество пулково интернет туризм музыка деньги женщины кино коррупция театр конкурс музеи штраф школа технологии мусор налоги опрос нападение город аэропорт расписание актер юбилей ск рак трамвай школьница эксперты уфас магазин банк актриса дача балет рейс депутат

Новости дня

Новости

Банк России допустил снижение ключевой ставки до января

Новости

Каждый второй работающий родитель в Петербурге посетит школьные линейки

Новости

Прокуратура добилась возмещения стоимости лекарства для онкобольной

Новости

В четверг утром в Пулково задерживаются 10 рейсов и один отменен

Новости

Суд в Петербурге рассмотрит апелляцию по делу Талькова

Новости

Отсутствие поддержки Меган Маркл вызывает вопросы у экспертов

Новости

Ограничения на мигрантов могут привести росту цен и задержкам в строительстве

Ленинградская область

В Старой Ладоге обнаружена каменная кладка времен князя Олега Вещего

Новости

В Петербурге внедряют инновационные системы на транспорте и в аэропорту

Новости

Осужденный за кражу получил реальный срок за явку на работы пьяным

Общество

СК начал проверку из-за сброса строительного мусора с крыши жилого дома

Новости

Миронов предложил приравнять коррупцию к государственной измене

Новости

В Петербурге создадут туристические маршруты по университетским музеям

Новости

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак на фразу «Привет, Андрей»

Новости

Кирстен Данст рассматривает участие в сиквеле Майнкрафт для заработка

Новости

Эксперт Бабичев усомнился в необходимости изучения песен Кадышевой в школах

Культура

Городская программа «Рубль за метр» может спасти дачу Лесснера

Новости

ИИ обработал 130 тысяч звонков петербуржцев о работе транспорта

Новости

Петербургское УФАС предупредило фармкомпанию о некорректном сравнении

Новости

Туристический трамвай в Петербурге возвращается на Васильевский остров

Культура

Сергей Лавров внес вклад в подготовку «Интервидения»

Новости

 Shaman счел демонстрацию культурных различий главной целью «Интервидения»

Новости

Прокуратура требует устранить несанкционированную свалку в Сестрорецке

Новости

Российская атомная отрасль празднует юбилей

Новости

Семья Анны Фроловцевой опровергла слухи о раке у актрисы

Новости

Юрист объяснила правила получения статуса многодетного отца

Новости

Бари Алибасов рассказал о миллионном налоговом долге

Новости

Новый сквер появится около Балтийского вокзала осенью

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb