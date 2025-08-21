Буксир «Капитан Ушаков» должны поднять за три месяца

Капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков распорядился поднять затонувшее судно «Капитан Ушаков» из акватории реки Большая Невка в течение трех месяцев.

Согласно документу от 19 августа, собственник судна или его уполномоченный представитель должны спланировать работы по подъему и проинформировать об этом капитана порта. Подъем затонувшего имущества необходимо осуществить в срок, не превышающий трех месяцев с момента издания данного распоряжения.

Как пишет ТАСС, Волков также установил ряд требований к проведению операции: обязательное согласование всей документации, выполнение работ исключительно в светлое время суток, строгое соблюдение Международных правил предупреждения столкновений судов в море, а также обеспечение постоянной радиосвязи на каналах очень высокой частоты. Морской буксир «Капитан Ушаков» накренился на правый борт и частично ушел под воду вечером 8 августа во время строительных работ на его борту.

Инцидент произошел у причала Балтийского завода, который арендовал Ярославский судостроительный завод для достройки буксира. Пострадавших в результате происшествия не было, но материальный ущерб превысил 1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».