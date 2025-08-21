Вторая декада августа в Петербурге оказалась солнечной и сухой

Вторая декада августа в Санкт-Петербурге характеризовалась стабильной погодой со средними метеорологическими показателями. По данным начальника Гидрометцентра Александра Колесова, количество осадков составило лишь 13,7 мм, что соответствует всего 16% от месячной нормы, при этом солнечное сияние достигло 91,7 часа.

Температурный фон оставался пониженным, со средней температурой воздуха +17,2 градуса, что на 0,4 градуса ниже новой климатической нормы. Семь дней из десяти показали небольшую отрицательную температурную аномалию, причем 20 августа выделилось особенно низкими показателями.

Согласно данным начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, который поделился ими в своем Telegram-канале, сравнительный анализ показывает, что текущие значения значительно уступают рекордным показателям 2022 года, когда средняя температура достигала +23 градуса. Более прохладными в истории наблюдений остаются лишь 2020 год с +16,7 градуса и 2016 год с +16 градусов.