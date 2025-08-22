Спрос на запчасти Land Rover резко вырос в Петербурге

Аналитики платформы Авито зафиксировали самый значительный рост продаж автозапчастей в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2025 года у британского бренда Land Rover. Спрос на детали для этих автомобилей увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На втором месте по темпам роста оказались запчасти BMW с показателем в 6%.

При общем замедлении динамики рынка китайских автокомпонентов, который в прошлые годы показывал десятикратный и двукратный рост, а сейчас прирост составил 44%, традиционные лидеры сохраняют высокие объемы продаж. По общей доле рынка в Северной столице первое место удерживает BMW с 5% от всех проданных запчастей. На аналогичной отметке в 5% расположился концерн VAG. Далее следуют корейские бренды Hyundai и Kia с долями по 5%, а на пятой позиции — Mercedes-Benz с 4%.

Как отметил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» Авито Алексей Головин, популярность новых запчастей остается высокой: на них приходится 60% всех продаж на платформе. Также он сообщил, что количество профессиональных продавцов, развивающих свои магазины на Авито, за год выросло на 26%.

Среди категорий запчастей наибольшей популярностью у петербуржцев пользуются кузовные детали, на которые пришлось 25% продаж со средним чеком в 8 тысяч рублей. Чаще их покупали для автомобилей Hyundai и Kia. На втором месте электрооборудование с долей 13% и средним чеком 5 тысяч рублей, лидером спроса здесь стал VAG. Замыкают тройку лидеров двигатели с 12% продаж и средней ценой 16 тысяч рублей, которые также чаще приобретали для корейских марок. В топ-5 также вошли подвеска (9%, 9 тыс. руб.) и автосвет (8%, 9 тыс. руб.).