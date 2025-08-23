СК возбудил дело после нападения с ножом в Центральном районе Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за нападения с ножом на Невском проспекте.

Сотрудники следственного отдела Центрального района возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным следствия, вечером 22 августа на Невском проспекте мужчина в ответ на замечание подростка о его агрессивном поведении напал на несовершеннолетнего и нанес ему удар ножом в область кисти левой руки.

Потерпевший с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Полицейские задержали подозреваемого. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего инцидента.