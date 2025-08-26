Вторник, 26 августа 2025
$80.75 €93.63 ¥11.2
12.8 C
Санкт-Петербург
Афиша

Лия Арден едет в Петербург вживую рассказать о своей новой книге

Александр Мокан
Фото предоставлено пресс-службой Буквоед

В Петербурге состоится презентация книги Лии Арден «Морана и Тень. Видящий». Представит ее сама автор, которая готовится посетить Северную столицу и лично пообщаться с ее читателями.

Полтора года назад, по данным одного из крупнейших издательств страны, совокупный тираж книг Лии Арден преодолел отметку в один миллион экземпляров. Перешагнуть рубеж помогла допечатка романа «Мара и Морок. Особенная тень». Новый фолиант как раз завершает фэнтезийный цикл о Марах и Мороках.
«Моя цель — подарить читателю эмоции. Увлекательное приключение, которое поможет хоть на пару вечеров отвлечься от привычных будней», — не раз отмечала Лия Арден.

Живая встреча поклонников с культовым автором, намеченная на 31 августа 2025г., будет единственной, отмечает организатор мероприятия сеть «Буквоед», подчеркивая, что ждут на ней гостей от шестнадцати лет и старше. Писательница планирует в подробностях рассказать о своей новой книге: как она создавалась, каких эмоций можно ждать от сюжетных поворотов, кому из героев предстоит встретиться в самом кульминационном моменте произведения. Фото с автором и автографы — обязательно, указывают организаторы встречи, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на Невском проспекте.

 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Читать далее
Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее

Популярное

новости СПб авто ленобласть дети полиция суд метро пожар мигранты Смольный владимир путин прокуратура проверка интернет футбол работа недвижимость здоровье ученые мчс бомба "Зенит" школа похищение такси снег росгвардия исследование опрос реклама великобритания авито следственный комитет автобус актер концерт автомобиль кирилл поляков фильм автобусы уфас звезды алла пугачева водители синоптик

Новости дня

Новости

Прокуратура Кировского района расследует причины пожара на улице Стойкости

Культура

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Ускова

Новости

В Общественной палате предложили предупреждать о рисках в банковской рекламе

Новости

В Петербурге столкнулись два гидроцикла на Большой Невке

Новости

Во Фрунзенском районе Петербурга задержан мужчина, проникший в чужой автодом

Новости

Дефицит курьеров и таксистов в Петербурге может достигнуть 40 тысяч

Культура

Игорь Матвиенко высоко оценил шансы Shaman на конкурсе «Интервидение»

Новости

Научный руководитель Гидрометцентра опроверг информацию о снеге в Петербурге

Новости

Сергей Цыганок рассудит матч Кубка России между «Зенитом» и «Оренбургом»

Новости

В Петербурге запустили систему видеонаблюдения с анализом этнического состава

Вне СПб

Эксперт Овчинников объяснил, почему не могут спасти Наговицину с пика Победы

Новости

Купаться последнюю неделю августа петербуржцам разрешили только в одном водоеме

Новости

Психолог объяснил причины раздражения к счастливым людям

Наука

Изменение климата может ускорить распространение лихорадки денге

Новости

ВШЭ и «Главстрой» выпустили первых магистров программы «Дизайн среды»

Новости

В Зеленогорске возобновляется школьный автобусный маршрут

Новости

Петербургский автозавод начал финальную подготовку к выпуску LADA Iskra

Новости

Салон красоты и сервис записи получили предупреждение от УФАС

Новости

Средняя площадь квартир в новостройках Петербурга сократилась до 42 «квадратов»

Ленинградская область

Во Всеволожском районе обезврежена авиабомба времен ВОВ

Новости

Меган Маркл ответила на критику шоу и обвинения в пропаганде традиционных ролей

Новости

Петергофский коллекционер собрал 7 тысяч часов за полвека

Новости

Водительница из Перми оценила условия работы в петербургском транспорте

Общество

Исследование Авито Авто: спрос на новые LADA в России растет, а цены падают

Город

До 2035 года в Петербурге хотят открыть 16 новых станций метро

Общество

Как правильно проверить арендный автомобиль

Наука

Ученые выявили механизм влияния осознанности на снижение интернет-зависимости

Бизнес-вести

Госстройнадзор одобрил строительство типографии CCL Kontur в Шушарах

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb