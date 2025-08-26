Лия Арден едет в Петербург вживую рассказать о своей новой книге

В Петербурге состоится презентация книги Лии Арден «Морана и Тень. Видящий». Представит ее сама автор, которая готовится посетить Северную столицу и лично пообщаться с ее читателями.

Полтора года назад, по данным одного из крупнейших издательств страны, совокупный тираж книг Лии Арден преодолел отметку в один миллион экземпляров. Перешагнуть рубеж помогла допечатка романа «Мара и Морок. Особенная тень». Новый фолиант как раз завершает фэнтезийный цикл о Марах и Мороках.

«Моя цель — подарить читателю эмоции. Увлекательное приключение, которое поможет хоть на пару вечеров отвлечься от привычных будней», — не раз отмечала Лия Арден.

Живая встреча поклонников с культовым автором, намеченная на 31 августа 2025г., будет единственной, отмечает организатор мероприятия сеть «Буквоед», подчеркивая, что ждут на ней гостей от шестнадцати лет и старше. Писательница планирует в подробностях рассказать о своей новой книге: как она создавалась, каких эмоций можно ждать от сюжетных поворотов, кому из героев предстоит встретиться в самом кульминационном моменте произведения. Фото с автором и автографы — обязательно, указывают организаторы встречи, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на Невском проспекте.