Минздрав вводит новые критерии отбора частных клиник для работы в системе ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) заявил, что новые критерии отбора частных медицинских учреждений для работы в системе ОМС направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи.

По информации ведомства, основные цели изменений — не ограничение конкуренции, а создание единых прозрачных условий для всех участников системы. Новые требования включают наличие трехлетнего опыта работы, отсутствие нарушений и выполнение минимального порога в 150 случаев оказания медицинской помощи в год.

В ФФОМС уточнили, что требование к опыту работы обеспечит оказание помощи организациями с наработанной практикой. Критерий отсутствия нарушений выступает базовым фильтром, а минимальный объем случаев необходим для поддержания квалификации медицинского персонала.

Проект постановления, разработанный Минздравом РФ, также предусматривает оценку потребности региона в частной медицинской помощи. По мнению представителей фонда, новые критерии создадут единое конкурентное поле, где преимущество получат организации, демонстрирующие стабильно высокое качество услуг.

В пресс-службе подчеркнули, что реформа направлена на повышение гарантий для пациентов, обращающихся за медицинской помощью за счет средств ОМС, и обеспечение рационального распределения ресурсов системы здравоохранения.