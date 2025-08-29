Пятница, 29 августа 2025
Колесов предупредил петербуржцев о приближении дождливого циклона

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

На территорию Ленинградской области надвигается очередной циклон, который уже начал затягивать небо облаками. Во второй половине дня осадки достигнут Санкт-Петербурга. 

Атмосферный фронт будет действовать в период с пятницы по субботу.

По словам начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, который написал соответствующий пост в своем Telegram-канале, в некоторых районах региона вероятны ливневые дожди с грозовой активностью. Улучшение погодных условий ожидается с середины дня в субботу, когда осадки полностью прекратятся.

Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов тепла. Однако уже в воскресенье вечером метеорологи ждут прихода нового циклона, который пройдет восточнее, но все же принесет дожди в Северную столицу в ночь на 1 сентября.

