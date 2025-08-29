Журналист Верник заявил, что Щедрин повлиял на мировую музыку

Народный артист СССР Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни в возрасте 92 лет.

Смерть композитора наступила в одном из медицинских учреждений. Государственный академический Большой театр официально подтвердил эту печальную информацию.

Как сообщает NEWS.ru, телеведущий Вадим Верник отметил, что до последних дней в мастере жила неиссякаемая молодая энергия. Он охарактеризовал Щедрина как выдающегося классика, оказавшего серьезное влияние на развитие как отечественной, так и мировой музыкальной культуры. Их последний телефонный разговор состоялся несколько месяцев назад.

Верника поразил свежий и энергичный голос композитора, несмотря на преклонный возраст и проблемы со зрением. Журналист подчеркнул, что наследие мастера продолжит жить в его произведениях. Щедрин создавал сложные и многомерные сочинения для оперы, балета и симфонического оркестра, каждое из которых стало настоящим шедевром.