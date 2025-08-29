Певец Shaman видит задачу в достойном представлении России на «Интервидении»

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) рассматривает свое участие в международном конкурсе «Интервидение» как возможность достойно представить страну на мировой сцене.

Как сообщает ТАСС, артист подчеркнул, что его цель заключается не в соревновательной составляющей, а в демонстрации культурного потенциала России.

Музыкант акцентировал, что воспринимает конкурс как важный диалог культур и возможность показать международной аудитории богатство российского музыкального наследия. Он отметил особую ответственность за представление истории и языка своей страны через творчество.

Певец также выразил убеждение, что искусство способно укреплять доверие между народами. Его миссия заключается в том, чтобы зрители через музыку могли узнать и полюбить Россию, ее культуру и талантливых людей.