Константин Зырянов возглавил правление футбольного клуба «Зенит»

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов назначен новым председателем правления петербургского «Зенита». Соответствующее решение было принято советом директоров клуба после победы над «Нижним Новгородом» в матче седьмого тура чемпионата России.

Александр Медведев, занимавший этот пост с июня 2023 года, переходит на должность советника председателя правления ПАО «Газпром» и советника председателя правления «Зенита». Медведев, отметивший 14 августа 70-летний юбилей, имеет многолетний опыт работы в структурах «Газпрома» и хоккейной лиге, где он занимал пост президента КХЛ с 2008 по 2014 год.

По информации пресс-службы клуба, кадровые изменения стали частью планового обновления руководящего состава. Зырянов, известный по выступлениям за «Зенит» и сборную России, уже имел опыт работы в администрации клуба.

Отдельно сообщается, что Александр Медведев примет участие в Кубке России по медиафутболу в составе клуба «Амкал» против белгородского «Салюта».