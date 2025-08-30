В Петербурге проводят проверку после возгорания катера на канале Грибоедова

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание маломерного судна на набережной канала Грибоедова. Как сообщили в линейном отделе МВД России на водном транспорте, инцидент произошел сегодня около 18:30 у дома 54 по набережной.

По предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность топливной системы катера. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы города.