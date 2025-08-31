Петербургский «Зенит» приобрел 30% прав на бразильского нападающего Педро

Футбольный клуб «Зенит» завершил сделку по приобретению 30% спортивных прав на 19-летнего бразильского нападающего Педро.

Согласно информации издания Globo, трансферная операция была осуществлена в августе 2024 года. По данным источника, сумма сделки с бразильским «Коринтиансом» составила 9 миллионов евро. Примерно миллион евро из этой суммы был направлен на погашение задолженности перед петербургским клубом за переход Юри Альберто, который состоялся в январе 2023 года.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. Контракт бразильского футболиста с петербургским клубом рассчитан до конца 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

Молодой нападающий уже успел проявить себя в составе сине-бело-голубых, став одним из перспективных игроков команды. Сделка демонстрирует стратегию клуба по укреплению состава молодыми талантливыми футболистами.