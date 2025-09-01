В Петербурге пройдет акция «Ленинградский рейс» с ретроавтобусами

В Санкт-Петербурге состоится памятная акция «Ленинградский рейс», приуроченная к годовщине открытия регулярного автобусного движения.

По сообщению вице-губернатора Кирилла Полякова в его Telegram-канале, по городским маршрутам проедут легендарные советские автобусы ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н и два Ikarus 280, которые составляли основу транспортного парка в 1970-1990-е годы.

Колонна исторической техники проследует по трассе первого автобусного маршрута — от Витебского проспекта через Гороховую улицу до Александровского сада. Мероприятие предоставит жителям и гостям города уникальную возможность увидеть легендарные машины и ощутить атмосферу прошлого.

Старт движения запланирован на 12:00 по местному времени. Акция позволит горожанам познакомиться с историей развития транспортной системы Северной столицы и увидеть технику, которая десятилетиями служила ленинградцам.