Новый сервис с гибким поиском жилья поможет сэкономить на поездках по России

На рынке онлайн-бронирования путешествий в РФ появилась опция гибкого поиска посуточного жилья, которая в автоматическом режиме находит наиболее подходящие и бюджетные варианты за счет изменения дат планируемого отпуска. Эта опция была внедрена в сервисе «Авито Путешествия».

Данное решение пригодится тем, у кого нет жестко заданных сроков поездки, и кто допускает корректировку даты выезда, чтобы найти наилучшие условия размещения или повысить комфорт проживания. Опция автоматически демонстрирует дополнительные предложения, если пользователь допускает небольшое смещение дат. Согласно исследованию, проведенному платформой, порядка 25% путешественников согласны сдвинуть продолжительность отдыха на период от двух до пяти суток.

Руководитель «Авито Путешествий» Артем Кромочкин сообщил, что большинство клиентов сервиса обычно точно определяют временные рамки поездки и не намерены их менять. Однако, по его словам, 13% пользователей готовы скорректировать даты, если это даст возможность сэкономить, 11% путешествуют без заранее установленных планов, а еще 8% могут менять длительность отдыха. Таким образом, около трети аудитории платформы может заинтересоваться таким инструментом. Кромочкин также подчеркнул, что гибкий поиск будет полезен тем, кто сейчас составляет маршрут и рассчитывает бюджет, поскольку система показывает периоды, когда арендодатели предоставляют скидки на определенные даты.