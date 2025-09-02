Вторник, 2 сентября 2025
Общество

Новый сервис с гибким поиском жилья поможет сэкономить на поездках по России

Александр Мокан
Фото: Надежда Цветкова

На рынке онлайн-бронирования путешествий в РФ появилась опция гибкого поиска посуточного жилья, которая в автоматическом режиме находит наиболее подходящие и бюджетные варианты за счет изменения дат планируемого отпуска. Эта опция была внедрена в сервисе «Авито Путешествия».

Данное решение пригодится тем, у кого нет жестко заданных сроков поездки, и кто допускает корректировку даты выезда, чтобы найти наилучшие условия размещения или повысить комфорт проживания. Опция автоматически демонстрирует дополнительные предложения, если пользователь допускает небольшое смещение дат. Согласно исследованию, проведенному платформой, порядка 25% путешественников согласны сдвинуть продолжительность отдыха на период от двух до пяти суток.

Руководитель «Авито Путешествий» Артем Кромочкин сообщил, что большинство клиентов сервиса обычно точно определяют временные рамки поездки и не намерены их менять. Однако, по его словам, 13% пользователей готовы скорректировать даты, если это даст возможность сэкономить, 11% путешествуют без заранее установленных планов, а еще 8% могут менять длительность отдыха. Таким образом, около трети аудитории платформы может заинтересоваться таким инструментом. Кромочкин также подчеркнул, что гибкий поиск будет полезен тем, кто сейчас составляет маршрут и рассчитывает бюджет, поскольку система показывает периоды, когда арендодатели предоставляют скидки на определенные даты.

Общество

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
