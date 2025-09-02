В Петербурге ожидают магнитных бурь

На Земле начались мощные магнитные бури, достигшие уровня G3 по планетарной шкале. Эти явления могут затронуть и Санкт-Петербург.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитные возмущения зафиксированы мировой сетью мониторинговых станций. Индекс активности продолжает расти, что может отразиться на жителях Северо-Западного региона России.

Основная зона полярных сияний сформировалась над Скандинавией и Канадой, однако отдельные явления могут наблюдаться и на северо-западе России. Ученые связывают текущие возмущения с мощным выбросом солнечной плазмы, направленным непосредственно на Землю. Это уже второй значительный выброс за последние дни.

Магнитные бури такой интенсивности способны влиять на работу энергосистем, навигационного оборудования и средств связи. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области явление может проявиться в виде незначительных помех в работе электронных девайсов, хотя однозначного влияния на здоровье людей научно не подтверждено.