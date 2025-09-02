Организаторы утвердили правила конкурса «Интервидение»

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» опубликовали официальные правила мероприятия.

Конкурсная программа должна соответствовать жанру популярной музыки с возможностью включения этнических и фольклорных элементов, сообщают организаторы «Интервидения».

Участники могут исполнять композиции на любом языке продолжительностью от двух до трех минут. Песня должна быть представлена публике не позднее чем за год до финала конкурса, при этом допускаются переработанные версии ранее выпущенных произведений. Одновременно на сцене могут находиться до шести человек.

Финал конкурса состоится 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве согласно указу президента России. Порядок выступления стран определит жеребьевка 12 сентября, а победителя выберет международное профессиональное жюри без зрительского голосования. Участие подтвердили 19 стран, включая Китай, Индию, Белоруссию и Казахстан.