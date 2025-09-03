Компания «Промвентэксперт» внесена в Реестр недобросовестных поставщиков

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы включило компанию ООО «Промвентэксперт» в Реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для такого решения стало неисполнение обязательств по контракту с СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 12».

Согласно материалам дела, между медицинским учреждением и компанией был заключен договор на выполнение работ по монтажу вентиляции. Контракт предусматривал выполнение всех работ в течение 60 дней. Однако, как установило УФАС, исполнитель так и не приступил к реализации проекта, допустив просрочку исполнения обязательств более чем на 111 дней.

В пресс-службе УФАС по Петербургу отметили, что поставщик игнорировал претензии заказчика, что вынудило поликлинику принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратиться в антимонопольный орган.

Санкт-Петербургское УФАС признало действия компании недобросовестными. В соответствии с частью 2 статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация об обществе была включена в Реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках. Решение антимонопольного органа вступило в законную силу.