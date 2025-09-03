В России рассматривают повышение лимитов по программе «Семейная ипотека»

Министерство финансов и Министерство труда России обсуждают возможное повышение лимитов по льготной программе «Семейная ипотека». Об этом сообщил директор департамента Минфина Алексей Яковлев.

По словам чиновника, предельная сумма займа может быть увязана с площадью приобретаемого жилья. Яковлев отметил, что текущие лимиты составляют 6 и 12 миллионов рублей в зависимости от региона, при этом средний размер кредита по стране остается ниже установленного порога, пишет ivbg.ru.

Чиновник добавил, что для приобретения квартир большей площади потребуется увеличение лимитов. Одновременно ведомства работают над тем, чтобы сделать программу более адресной и ориентированной на семьи с тремя и более детьми.

В настоящее время программа «Семейная ипотека» действует по всей стране, предоставляя льготные условия кредитования для семей с детьми. Статистика показывает, что спрос на программу продолжает расти, особенно в регионах с высокой стоимостью жилья.