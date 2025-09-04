Капитан катера арестован за гибель пассажира в Санкт-Петербурге

Суд Санкт-Петербурга заключил под стражу капитана катера, обвиняемого в гибели пассажира на акватории канала Грибоедова. Решение принято с учетом позиции транспортной прокуратуры города.

Следственные органы предъявили капитану обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека по неосторожности, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 1 сентября 2025 года. Капитан управлял катером «Глория» в состоянии алкогольного опьянения. После завершения водной прогулки он пришвартовал судно в запрещенном месте и организовал высадку пассажиров в небезопасных условиях. При сходе с борта один из пассажиров оступился, упал в воду и утонул.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования уголовного дела. Одновременно проводится проверка соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности на водном транспорте.