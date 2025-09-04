Санкт-Петербургский суд вынес приговор по делу о вооруженном разбое 2007 года

Суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в вооруженном разбое, совершенном в мае 2007 года. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима с штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, 3 мая 2007 года группа преступников, используя автомобили, приобретенные по поддельному паспорту, совершила нападение на лиц, перевозивших 30 миллионов рублей. На Синопской набережной злоумышленники спровоцировали ДТП, заблокировали транспортные средства жертв и открыли огонь из автомата Калашникова и переделанного огнестрельного оружия.

В результате оказанного сопротивления один из нападавших получил смертельные огнестрельные ранения. Остальным участникам преступления не удалось реализовать свой умысел по хищению денежных средств. Тело погибшего нашли в Таврическом переулке в тот же день.

Подсудимый был задержан лишь в сентябре 2020 года при попытке въезда в Россию по поддельному паспорту. Следствие собрало значительный объем доказательств, включая показания свидетелей, результаты дактилоскопических экспертиз и данные оперативно-розыскных мероприятий.

С учетом предыдущего приговора обвиняемому назначено итоговое наказание в виде 13 лет лишения свободы. Преступная группа длительное время находилась в международном розыске.