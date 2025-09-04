Прокуратура взыскала 200 тысяч рублей в пользу уволенного сотрудника

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга восстановила трудовые права бывшего сотрудника коммерческой компании. Как сообщает надзорное ведомство, работодатель отказался производить полный расчет после увольнения, оставив работника без значительной суммы денег.

Поводом для вмешательства прокуратуры стало обращение гражданина, чьи права были нарушены. В ходе проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью задолжало своему бывшему сотруднику 200 тысяч рублей. Эта сумма включала окончательный расчет и иные положенные законом выплаты, которые не были перечислены в установленные сроки после прекращения трудового договора, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

По итогам проверки прокурор внес представление генеральному директору организации с требованием немедленно устранить нарушения трудового законодательства. Документ находится на рассмотрении руководства компании. Надзорное ведомство взяло ситуацию на особый контроль и будет отслеживать исполнение требований прокурора.

В прокуратуре подчеркнули, что восстановление справедливости в отношении уволенного сотрудника остается приоритетной задачей. Работодателю предстоит принять конкретные меры для полного погашения задолженности перед бывшим работником.