Путин отметил увеличение интереса к маршруту из Петербурга во Владивосток

Владимир Путин констатировал увеличение интереса к трансарктическому транспортному маршруту со стороны российских и зарубежных логистических компаний.

Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Коридор связывает Северную столицу с Владивостоком через Мурманск, Архангельск и трассу Северного морского пути.

Глава государства подчеркнул, что задача заключается в создании единой комплексной системы, интегрирующей морские, железнодорожные и автомобильные перевозки. По его словам, это позволит задействовать потенциал крупных рек — Оби, Енисея и Лены. Необходима работа по обустройству надежных морских путей, переходу на круглосуточное функционирование коридора и развитию береговой инфраструктуры.

Особое внимание будет уделено модернизации арктических и дальневосточных портов, а также созданию современных логистических объектов. В качестве примера Путин привел недавно открытый в Приморском крае мультимодальный комплекс «Артем», который займется обработкой контейнеров и оптимизацией северного завоза. Важной составляющей станет внедрение передовых беспилотных технологий в таких транспортно-логистических центрах.