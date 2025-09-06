В Петербурге напомнили о мерах защиты от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга и Ленинградской области напомнили горожанам о основных способах передачи гриппа и эффективных мерах профилактики.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вирус распространяется через мельчайшие капли жидкости, выделяемые при кашле, чихании или разговоре с инфицированным человеком. Также опасность представляют поверхности, к которым прикасался заболевший.

Для снижения риска заражения рекомендуется регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептические средства. Следует избегать тесных контактов с больными людьми, а в период сезонного подъема заболеваемости ограничить посещение мест массового скопления людей. При необходимости общения с заболевшими следует использовать медицинские маски.

Важную роль в профилактике играет укрепление иммунной системы через сбалансированное питание, физическую активность и полноценный сон. Особое значение имеет ежегодная вакцинация, особенно для групп риска — пожилых людей, беременных женщин и детей. При первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.