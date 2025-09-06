В Милане началась церемония прощания с Джорджо Армани

В Милане стартовала двухдневная церемония прощания с итальянским модельером Джорджо Армани.

Легендарного дизайнера, которого называли королем моды, не стало 4 сентября на 92 году жизни. Процессия проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro при штаб-квартире модного дома.

Проститься с великим кутюрье может любой желающий. Телеканал Sky TG24 передает, что у гроба уже образовалась очередь, однако по воле самого Армани первыми проходят сотрудники его компании. Официальное уведомление о кончине было распространено от имени близких и коллег, к которым он всегда испытывал глубокое уважение.

В течение двух дней ожидается прибытие известных персон из мира политики, бизнеса, кинематографа и спорта. Армани, которого характеризуют как неутомимого труженика, работал до последних дней над юбилейной коллекцией к пятидесятилетию своего дома моды. Показ запланирован на конец сентября в галерее Брера и состоится несмотря на уход модельера из жизни.