Два катера столкнулись в акватории Невы

В воскресенье 7 сентября в акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. По предварительным данным, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разлива нефтепродуктов.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства и защиты прав пассажиров. Специалисты изучают обстоятельства происшествия и устанавливают причины столкновения.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление возможных нарушений в организации судоходства и эксплуатации водного транспорта. Результаты проверки будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.

Отмечается, что подобные инциденты в акватории Невы находятся на особом контроле правоохранительных и надзорных органов в связи с интенсивным судоходством и большим количеством пассажирских перевозок в центральной части города.