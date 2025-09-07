Губернатор Самарской области пригласил Егора Крида для личной беседы

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду с предложением посетить регион для личной встречи. Поводом стало публичное высказывание артиста в адрес руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, губернатор выразил уверенность, что певец осознает свою неправоту в сложившейся ситуации. Федорищев подчеркнул, что предпочитает не обсуждать ситуацию заочно и предложил Криду приехать в Самарскую область без концертной программы для личной беседы.

Ранее Мизулина сообщила о намерении направить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить концерт Крида в «Лужниках» на предмет возможных развратных действий. Критику вызвали танцевальные номера с участием девушек на пилоне и эпизод с поцелуем артиста с танцовщицей.

Крид в своем Telegram-канале отверг обвинения, пообещав доработать спорные номера. Народный артист России Филипп Киркоров выступил в поддержку коллеги, отметив, что откровенные элементы шоу были выполнены «в меру и со вкусом» и соответствовали художественному замыслу.

Согласно данным с сайта артиста, в октябре у него запланирован концерт в Самаре.