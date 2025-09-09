Путин удивился технологии дистанционного поглаживания кошки

Президент России ознакомился с уникальной разработкой ученых в университете «Сириус», позволяющей передавать тактильные ощущения через экран.

Технология, получившая название «осязашка», разрабатывается при грантовой поддержке русскоязычным специалистом из Эстонии, ранее работавшим в Германии. Как сообщает ТАСС, данный подход позволяет человеку чувствовать виртуальные изображения через специальные алгоритмы и устройства.

Иллюстрацией возможностей технологии стал пример с тактильным ощущением шерсти кошки при касании экрана с ее изображением. Глава государства выразил удивление при демонстрации необычной разработки.

Исследователи видят перспективы применения системы в различных сферах, включая дистанционное проведение хирургических операций и восстановление осязания у пациентов с протезами конечностей.