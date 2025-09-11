Православные верующие отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи

В четверг, 11 сентября, православные христиане отмечают день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи — одного из самых строгих церковных праздников. Этот день посвящен воспоминанию мученической смерти пророка, принявшего смерть за обличение греховной связи царя Ирода Антипы.

Согласно евангельскому повествованию, Иоанн Креститель был казнен по приказу правителя Галилеи после того, как дочь Иродиады Саломея потребовала его голову в награду за танец на пиру. Религиовед Наталия Фоминых отметила, что этот день символизирует противостояние греховным деяниям и необходимость следования христианским ценностям, пишет 360.ru.

В храмах совершаются особые богослужения, включающие всенощное бдение и божественную литургию. Верующие соблюдают строгий пост, исключающий мясные, молочные продукты, рыбу и яйца — в знак скорби о насильственной смерти пророка.

По традиции, в этот день не рекомендуется употреблять круглые продукты, напоминающие по форме голову, а также использовать острые предметы. Под запретом находятся шумные празднества, работа в саду и огороде. Верующие уделяют время молитве, чтению жития святого и помощи нуждающимся.

Народные приметы связывают этот день с предсказаниями о погоде: отлет птиц на юг предвещает скорую зиму, а гром указывает на теплую осень. Православные верят, что молитвы Иоанну Предтече помогают в исцелении недугов, даровании детей и укреплении веры.