Прокуратура проверит работу управляющей компании на Ждановской улице

Сотрудники прокуратуры Петроградского района начали проверку деятельности управляющей компании многоквартирного дома на Ждановской улице. Жильцы сообщили о неправомерном использовании общедомового имущества.

Специалисты организовали проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющей организацией, обслуживающей многоквартирный дома на Ждановской улице. Основанием для проведения проверки стали обращения жильцов, которые сообщили о неправомерном использовании общедомового имущества, включая крышу здания, паркинг и другие помещения.

В ходе проверочных мероприятий прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц управляющей компании на предмет исполнения законодательства при содержании общего имущества дома и придомовой территории. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.